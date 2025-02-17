Saadet Partisi Lideri Arıkan: Sabah kuşağı programlarına engel olun (2)

BURSA’YAGEÇTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tekirdağ’daki programının ardından Bursa’ya geçip, partisinin 9’uncu il olağan kongresine katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Arıkan’ın yanı sıra, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve partililer katıldı. Bursa’nın sanayide, tarımda ve turizmde önemli bir şehir olduğunu, ancak kentin yeterli desteği alamadığını belirten Arıkan, “Tüm bu hususların, sıkıntıların başında hiç şüphesiz AK Parti hükümetinin kötü ekonomi yönetimi geliyor. Hükümetin yönetimdeki keyfi ve iş bilmez politikaları yüzünden hanelerimizden yıllardır mutluluk sesleri değil, feryat figan sesleri yükseliyor” dedi.

‘BOZULAN EKONOMİYİ DÜZELTİRİZ AMA BOZULAN NESLİ DÜZELTMEK ZOR’

Kadına şiddetten, asayiş olaylarında toplumun kötüye gittiğini ifade eden Mahmut Arıkan, “Biz hangi ara bu hale geldik? Biz, 23 yıldır uygulanan yanlış politikaların sonucunda maalesef böyle bir ruh haline girmiş olduk. Çok kötü giden ekonomiyi düzeltebiliriz. Fabrikalar açabiliriz, enflasyonu bitirebiliriz. Geçmişte bunu yaptık. Bizler için ekonomiyi düzeltmek çok basit bir hadise. Ama 23 yıllık politikalar neticesinde en büyük dezenformasyona uğrayan bir nesilse, bir anlayışsa orada iş zordur. Her nesil bir sonraki nesillerin mayası ve hamurudur. Siz bu nesli bozarsanız, sonrasında toparlaması imkansız olur. Hükümeti buradan uyarıyoruz. Faizle, rantla, kara para aklamakla zengin ettiklerinize şahit olanlar; uyuşturucu satmakla, gaspla, kumarla aynı hayatı yaşamaya çalışıyor. Böyle bir alan açıldı insanlara. Kötülüğün cezalandırılmadığı toplumlarda ahlaklı nesil yetiştirmek imkansızdır. Güçlü devletleri güçlü milletler inşa eder. Şimdi bütün bunlardan görüyoruz ki; Türkiye’nin tek bir çözüm yolu ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ ilkesine geri dönmektir. Bu konuda biz milli görüşçüler, var gücümüzle çalışacağız inşallah” diye konuştu.

‘ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞİŞİK MAHARETLERLE GİZMELEYE ÇALIŞTILAR’

Hükümetin memur, emekli ve asgari ücretliye zammını eleştiren Arıkan, “Aralık ayında enflasyon yüzde 1 olarak açıklandı. Niye? O tarihte çalışanların maaş zamları o orana göre verilecekti. Aradan sadece bir ay geçti, enflasyon bir anda yüzde 5’e çıktı. Niye? Aralık ayında yapamadıkları zammı ocak ayında yaptıkları için. 2022 yılına kadar İstanbul Ticaret Odası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu enflasyon oranları aynı oranda gitmiş. O tarihten sonra makas açılmaya başlamış. İstatistik Kurumu’nun enflasyon oranları da artmış, Ticaret Odası’nın enflasyon oranları da artmış. Ama Ticaret Odası’nın artışının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Peki 2022’de ne oldu? İstatistik Kurumu Demiş ki, ‘Arkadaşlar kusura bakmayın, ben şimdiye kadar enflasyon sepetindeki ürünlerin listesini sizlerle paylaşıyordum. Enflasyon artık kontrolden çıktı. Bizim algı siyaseti yapmamız gerekiyor. Gerçek enflasyonu halkımızdan gizlememiz gerekiyor. Enflasyon sepetinin ürünlerini yayınlamayacağım.’ Sağ olsun DİSK dava açmış, ‘Bizim bilgiye ulaşma hürriyetimiz var’ demiş. Davayı da TÜİK kaybetmiş. Mahkeme ‘Bu verileri yayınlamak zorundasın’ demiş. Bu mahkeme kararına rağmen TÜİK verileri yayınlamamaya ısrar etmiş, en son 2024 yılında geçmiş dair tüm arşivini sildirdi. Bugün enflasyon sepetinde ne var ne yok ulaşamadığımız bir gerçekle karşı karşıyayız. Eğer gerçek enflasyon uygulanmış olsaydı, 31 Aralık 2024’te memura, emekliye, asgari ücretliye yapılan zam yüzde 25 daha fazla olacaktı. Bu yüzde 25 zammı vermemek için maalesef TÜİK ile İTO arasındaki enflasyon rakamını değişik maharetlerle gizlemeye çalıştılar” ifadelerini kullandı. ‘7 MADDENİN 4’ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİLER’ Siyonizm’in Türkiye’yi yok etmeyi amaçladığını iddia eden Arıkan, “Siyonizm’in Türkiye’yi yok etmek üzere yapmış olduğu 7 maddelik bir planı vardı. Bizi bitirmek için, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırabilmek için 7 tane maddeyi yürürlüğe koymaya çalışıyorlar. ‘1’incisi Türkiye’yi fakirleştireceğiz. Sonra Türkiye’yi işsiz bırakacağız, borca esir edeceğiz, dininden uzaklaştıracağız, böleceğiz, böldüğümüz parçaları birbirleriyle çarpıştıracağız, bu çarpıştırılmış yumuşak lokmaları yutacağız’ dediler. Asgari ücret açlık sınırının altında. Açlık sınırının altında bir asgari ücretle toplumu yaşamaya mahkum ediyorlar. 1’inci madde hayata geçmiş. 2’ncisi işsiz bırakma hesabı yaptılar. Türkiye işsiz mi? Yüzde 28,2, 11,5 milyon Türkiye’de işsiz var. 3’üncüsü ‘Borca esir edeceğiz’ dediler. 1,95 trilyon 2025 yılı içerisinde faiz ödemesi yapacağız. 4’üncüsü ‘Dininden uzaklaştıracağız’ dediler. Gündüz kuşağı yayınlarıyla bunu ne kadar başardıklarını da hep beraber görmekteyiz. Netice itibarıyla ilk 4 madde hayata geçti. Son 3 maddenin hayata geçmemesi için hepimizin teyakkuz halinde olması çalışması, bu oyunlara karşı uyanık olması gerektiğini tekrar ediyorum” diye konuştu.