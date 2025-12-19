Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, dijital ve yenilikçi eğitim uygulamalarını güçlendirecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim veren Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ Projesi ile dijital ve yenilikçi eğitim uygulamalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Okul tarafından yürütülen "Geleceğin Sınıfı, Hemen Şimdi" adlı Erasmus+ Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında, öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılması ve 21. yüzyıl becerilerinin sınıf ortamına entegre edilmesi amaçlanıyor.

Projenin kurs faaliyeti çerçevesinde okul müdürü Burhanettin Özdemir, fen bilimleri öğretmeni Tennur Gündüz ve İngilizce öğretmeni Öznur Efe, 24-29 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen eğitime katıldı.

Beş gün süren programda öğretmenler, “Eğitimde İşbirliği, İletişim, Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık (4C) için Dijital Araçlar” başlıklı yapılandırılmış kurs kapsamında çeşitli uygulamalı eğitimler aldı.

Eğitim süresince öğretmenler; Web 2.0 ve Web 3.0 araçlarının derslerde etkin kullanımı, 4C becerilerinin ders planlarına entegre edilmesi ve yenilikçi sınıf modeline uygun dijital içerik üretimi konularında bilgi ve deneyim kazandı.