Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Niye geldin' kavgasında çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis

        BURSA'da gittiği hobi bahçesinde kendisine "Niye geldin?" diye soran arkadaşları Ertan Şahbaz (37) ile Ercan Bayram'ı (38) öldürüp, Deniz K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Niye geldin' kavgasında çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis
        ABONE OL

        BURSA'da gittiği hobi bahçesinde kendisine "Niye geldin?" diye soran arkadaşları Ertan Şahbaz (37) ile Ercan Bayram'ı (38) öldürüp, Deniz K.'yi (41) yaralayan tutuklu sanık Furkan Gazi (34) 2 kez müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2022 yılı Aralık ayında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bebek konfeksiyon işiyle uğraşan Ertan Şahbaz, arkadaşları Ercan Bayram ve Deniz K.'yi, Dünya Kupası maçını izlemek için kendisine ait Soğanlı Mahallesi'ndeki hobi bahçesine çağırdı. Burada arkadaşlarıyla buluşan Şahbaz, iddiaya göre daha sonra davetsiz olarak gelen arkadaşı Furkan Gazi'ye "Niye geldin?" diye sordu.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce otomobilinden ruhsatsız tabancasını alan Furkan Gazi, tekrar bahçeye dönüp, Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.'ye ateş etti. Şahbaz ve Bayram hayatını kaybederken, Deniz K. ise yaralandı. Polis ekiplerince Yalova'da yakalanan Furkan Gazi, ifadesinde; arkadaşlarının kendisine 'Niye geldin' diye sorduğunu, bu soruyu hazmedemediği için ateş ettiğini söyledi. Adliyeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

        'KEŞKE ORADA OLMASAYDIM'

        Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Furkan Gazi'nin karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Furkan Gazi "O gün arkadaşlarım sevgilim için yorum yapıyorlardı. Keşke orada olmasaydım. Pişmanım. Takdir yüce mahkemenindir" dedi.

        Mahkemede söz alan saldırıda yaralanan Deniz K.'nin avukatı Yücel Akgül, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        DAVA SONUÇLANDI

        Diğer müşteki avukatlarının da sanıktan şikayetçi olduğu duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanığa, Erhan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı öldürdüğü için 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Deniz K.'yi 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Ruhsatsız silah taşımaktan' suçundan 1 yıl olmak üzere de toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Furkan Gazi'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Bursa'da hobi bahçesindeki cinayete ilişkin karar açıklandı
        Bursa'da hobi bahçesindeki cinayete ilişkin karar açıklandı
        TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekle...
        TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekle...
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor
        Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da iş merkezinde yangın; 1ölü
        Bursa'da iş merkezinde yangın; 1ölü