Bursa'da motokuryelerin karlı yolda yaşadığı zor anlar kamerada

BURSA'da, kar yağışı motokuryelere zor anlar yaşattı. Kuryelerin karla mücadelesi ve düşme anları cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun karın olduğu kentte, internet üzerinden sipariş edilen ürünleri teslim etmek üzere yola çıkan kuryeler zor anlar yaşadı. Kimi kurye ilerlemekte güçlük çekerken, kimisi ise motosikletle düşerek yaralandı. Kuryelerin karla mücadelesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.