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        Bursa'da motokuryelerin karlı yolda yaşadığı zor anlar kamerada

        BURSA'da, kar yağışı motokuryelere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:10
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        Bursa'da motokuryelerin karlı yolda yaşadığı zor anlar kamerada
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        BURSA'da, kar yağışı motokuryelere zor anlar yaşattı. Kuryelerin karla mücadelesi ve düşme anları cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun karın olduğu kentte, internet üzerinden sipariş edilen ürünleri teslim etmek üzere yola çıkan kuryeler zor anlar yaşadı. Kimi kurye ilerlemekte güçlük çekerken, kimisi ise motosikletle düşerek yaralandı. Kuryelerin karla mücadelesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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