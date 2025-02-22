Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

KAYAKSEVERLERİN 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 124 santimetreye ulaşırken, günübirlik ziyaretçilerle hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a 1 gecede 4 santim kar yağdı. Kar kalınlığı 124 santim olarak ölçüldü. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 40'larda olduğu Uludağ, hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinde kayak merkezine gelen tatilciler gün boyu pistlerde kayarken; telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ'da yaşanan yoğunluk nedeniyle olası kayak kazaları ve düşerek yaralanmalara karşı Jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekip sayısını artırırken; kaybolma vakalarına karşıda AFAD görevlileri 24 saat hazır bekletildi. Jandarma ekipleri de kar lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a gidişine izin vermiyor. Diğer yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gece en düşük sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düşeceği Uludağ'da salı gününe kadar yoğun kar yağışı beklenmediğini açıkladı.