Tekerlekli sandalyesinde elindeki şemsiye ile karda ilerledi

BURSA’da evinin ihtiyaçlarını karşılamak için tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkan engelli birey A.C.'nin (41), kar altında elinde şemsiyesi ile ilerlediği anlar, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren engelli birey A.C., evinin ihtiyacını karşılamak için dışarı çıktı. Buz kaplı yollarda tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen A.C., kar yağışından ise elindeki şemsiye ile korunmaya çalıştı. A.C.’nin yaşadıkları DHA muhabiri tarafından görüntülendi.