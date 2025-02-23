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        Tekerlekli sandalyesinde elindeki şemsiye ile karda ilerledi

        BURSA'da evinin ihtiyaçlarını karşılamak için tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkan engelli birey A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:15
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        Tekerlekli sandalyesinde elindeki şemsiye ile karda ilerledi
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        BURSA’da evinin ihtiyaçlarını karşılamak için tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkan engelli birey A.C.'nin (41), kar altında elinde şemsiyesi ile ilerlediği anlar, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

        Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren engelli birey A.C., evinin ihtiyacını karşılamak için dışarı çıktı. Buz kaplı yollarda tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen A.C., kar yağışından ise elindeki şemsiye ile korunmaya çalıştı. A.C.’nin yaşadıkları DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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