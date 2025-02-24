'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle jandarmaya çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçtı. Takip sonucu önü kesilen sürücü, otomobiliyle Jandarma Astsubay R.K.’ya çarpıp, kaçmaya devam etti. Jandarma ve polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp, gözaltına alınan ve isminin Abdullah K. olduğu öğrenilen sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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