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        'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle jandarmaya çarptı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle Jandarma Astsubay R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:40
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        'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle jandarmaya çarptı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobiliyle Jandarma Astsubay R.K.’ya çarpıp kaçan Abdullah K. (20), takip sonucu yakalandı. R.K. hastaneye kaldırılırken, Abdullah K. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kaçtı. Takip sonucu önü kesilen sürücü, otomobiliyle Jandarma Astsubay R.K.’ya çarpıp, kaçmaya devam etti. Jandarma ve polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp, gözaltına alınan ve isminin Abdullah K. olduğu öğrenilen sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan hafif yaralanan Jandarma Astsubay R.K. ise İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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