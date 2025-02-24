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        Uludağ'da, teleferikte mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

        BURSA Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen, hatta oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle 35 dakika kabinlerde mahsur kalan tatilciler, yetkililer tarafından istasyona indirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:05
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        Uludağ'da, teleferikte mahsur kalan tatilciler kurtarıldı
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        BURSA Uludağ’a teleferikle çıkmak isteyen, hatta oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle 35 dakika kabinlerde mahsur kalan tatilciler, yetkililer tarafından istasyona indirildi.

        Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a teleferikle çıkmak isteyen tatilciler Teleferik hattında oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle kabinlerde mahsur kaldı. 35 dakika boyunca sabit duran teleferiklerde bekleyen tatilciler, yetkililer tarafından dizel motorların çalıştırılmasıyla istasyona indirilerek tahliye edildi. Şehir merkezine inmek isteyen vatandaşlar Sarıalan bölgesinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Teleferik A.Ş., “Değerli Misafirlerimiz, Elektrik dalgalanması sebebiyle oluşan arıza teknik ekibimizin müdahalesi ile giderilmiştir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tesisimiz hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkürler” İfadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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