Uludağ'da, teleferikte mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Teleferik A.Ş., “Değerli Misafirlerimiz, Elektrik dalgalanması sebebiyle oluşan arıza teknik ekibimizin müdahalesi ile giderilmiştir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tesisimiz hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkürler” İfadelerini kullandı.

BURSA Uludağ’a teleferikle çıkmak isteyen, hatta oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle 35 dakika kabinlerde mahsur kalan tatilciler, yetkililer tarafından istasyona indirildi.

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