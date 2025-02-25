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        Bursa'da çöp toplama merkezinde yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:20
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        Bursa'da çöp toplama merkezinde yangın
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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