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        Davasını geri çekmeyen muhtarı vuran sanığa 15 yıl hapis

        BURSA'da, taraf oldukları dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün'ü (67), bacaklarından vurup yaraladığı suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Volkan Sağlıca (45), 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl, 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:55
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        Davasını geri çekmeyen muhtarı vuran sanığa 15 yıl hapis
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        BURSA’da, taraf oldukları dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’ü (67), bacaklarından vurup yaraladığı suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Volkan Sağlıca (45), ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, ‘Silahla tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 22 Temmuz 2022’de Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde meydana geldi. Tarihi Namazgah Parkı içindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, tarafı oldukları bir dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi. Görgün bu talebi reddedince Sağlıca, yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. Ruhhan Görgün hastanede tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.

        ELİNDE TABANCAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Öte yandan, Volkan Sağlıca’nın olayın ardından kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı’nın arka sokağındaki Hayriye Camii’ne giderek cemaate muhtar Ruhhan Görgün’ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.

        ‘DELİ DEĞİL, ŞİZOFRENİ HASTASIYIM’

        Hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Volkan Sağlıca’nın Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Volkan Sağlıca, müşteki Ruhhan Görgün ve avukatları hazır bulundu. Sağlıca mahkemedeki savunmasında, “Ankara’dan Bursa’ya 12 saat içki içe içe geldim. Muhtar hakkımda ‘Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor’ diye iftira atmış. Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor. Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere, 'Onu vur’ dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

        Olaydan yaralı olarak kurtulan muhtar Ruhhan Görgün ise “Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

        Mahkeme, Volkan Sağlıca’yı, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, ‘Silahla tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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