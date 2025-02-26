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        Teknoloji bağımlılığına 'canlı' sergiyle dikkat çektiler

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde lise öğrencileri, teknoloji bağımlılığına 'canlı' sergiyle dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:40
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        Teknoloji bağımlılığına 'canlı' sergiyle dikkat çektiler
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde lise öğrencileri, teknoloji bağımlılığına 'canlı' sergiyle dikkat çekti. Ellerine aldıkları cep telefonlarından ve bilgisayarlardan girdikleri sosyal medya hesaplarıyla, gerçek yaşamdan kopan öğrenciler, teknoloji bağımlılığının insanı hayattan nasıl uzaklaştırdığını gösterdi.

        İnegöl ilçesinde eğitim veren Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teknoloji bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sergi düzenlendi. Okulda düzenlenen sergide canlı manken olarak rol alan öğrenciler, 17 ayrı sahnede teknoloji bağımlılığının zararlarına dikkat çekti. Ellerine aldıkları cep telefonlarından ve bilgisayarlardan girdikleri sosyal medya hesaplarıyla, gerçek yaşamdan kopan öğrenciler, teknoloji bağımlılığının insanı hayattan nasıl uzaklaştırdığını anlattı. Bir başka alanda televizyon karşısına elindeki paketli gıdalarla geçen öğrenci, çevresinde olup bitenden uzak beyaz camdan yansıtılanlara kendi kaptırırken; bir başka alanda ellerindeki oyuncaklarla evcilik oynayan çocukların yanında, bir elinde tablet, diğer elinde cep telefonu olan çocuk tasvir edildi.

        'TAMAMEN GERÇEKLER ÜZERİNE KURULMUŞ 17 SAHNE'

        İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile okul müdürleri ve öğrencilerin de gezdiği serginin açılışında konuşan Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Her yıl okulumuzda bir tema belirliyoruz. Bu yılki temamız da teknoloji bağımlılığıydı. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Çünkü hayatımıza bir şekilde giren teknoloji, zamanımızı, arkadaşlıklarımızı, ilişkilerimizi, dostluklarımızı istila etti, yavaş yavaş kendimize sanal bir dünya kurduk. Buna dikkat çekmek, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, hepimizi bir şekilde bunun farkına varıp, o bağımlılıktan kurtulmak adına bir adım atmamız için böyle bir çalışma yaptık. 17 sahnemiz var, bu 17 sahnede öğrencilerimiz canlı manken olarak görev aldılar. Biraz ironik, biraz komik, biraz abartı ama tamamen gerçekler üzerine kurulmuş 17 sahne ile farkındalığı birazcık daha ortaya dökelim ve kendimizi bu noktada eğitelim istedik" dedi.

        DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKİYOR

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin serginin verdiği mesajın önemine dikkat çekerek, "Dijitalleşmenin ve internet ağının, bütün dünyayı sarmış olduğu bir dönem içerisinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında, özellikle dijital bağımlılığın mücadelesi kapsamında bir farkındalık oluşturmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir göz attığımızda gerçekten çok ilginç eserlerin olduğunu görüyoruz. Ben bu etkinlikten dolayı başta okul müdürümüze ve tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür edip, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

        'ALKOL VE KUMAR BAĞIMLILIĞI GİBİ HAYATIMIZA GİRDİ'

        Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da "Teknoloji bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı derken son yıllarda günümüze girmiş olan bir olgu. Bununla ilgili tabii çok küçük ve orta yaşlar olmak üzere çok yaygın bir şekilde maalesef hayatımızın içerisinde. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla, bu şekilde bir program icra ettikleri için değerli okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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