İnegölspor - 24 Erzincanspor: 3-2
STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Gürkan Özbalkanlı, Eren Öksüzler, Mevlüt BozokİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk 88 Yusuf Alper Demirtaş) Batuhan Günaldı, Alican Özfesli (Dk 46 Mustafa Mete Tetik) Mete Sevinç, Ali Mert Aydın (Dk 89 Murat Can Tutal) Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Dk 77 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk (Dk 77 Ruhan Arda Aksoy) 24 ERZİNCANSPOR: Yunus Emre Kırdal, Muhammet Özkal, Şamil Başaran (Dk 60 Enver Cenk Şahin) İrfan Akgün, Eralp Aydın, Emre Sağlık, Erol Can Akdağ, Muhammed Ali Çağlar (Dk 71 Arif Emre Eren) Hüsamettin Tut, Yasin Dülger, Doğukan TuzcuGOLLER: Dk.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Gürkan Özbalkanlı, Eren Öksüzler, Mevlüt Bozok
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk 88 Yusuf Alper Demirtaş) Batuhan Günaldı, Alican Özfesli (Dk 46 Mustafa Mete Tetik) Mete Sevinç, Ali Mert Aydın (Dk 89 Murat Can Tutal) Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Dk 77 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk (Dk 77 Ruhan Arda Aksoy)
24 ERZİNCANSPOR: Yunus Emre Kırdal, Muhammet Özkal, Şamil Başaran (Dk 60 Enver Cenk Şahin) İrfan Akgün, Eralp Aydın, Emre Sağlık, Erol Can Akdağ, Muhammed Ali Çağlar (Dk 71 Arif Emre Eren) Hüsamettin Tut, Yasin Dülger, Doğukan Tuzcu
GOLLER: Dk. 38 (pen), Dk. 58 İbrahim Can Köse, Dk. 55 Fatih Aktay (İnegölspor) -Dk. 30 Muhammed Ali Çağlar, Dk. 80 Yasin Dülger ( (Erzincanspor)
KIRMIZI KART: Dk.85 Yüksel Egemen Yaylı (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Tursun, Yusuf Alper Demirtaş, Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Muhammed Ali Çağlar, Enver Cenk Şahin, Eralp Aydın, Doğukan Tuzcu, Hüsamettin Tut(Erzincanspor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 25’inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında 24 Erzincanspor’u 3-2 mağlup etti.
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