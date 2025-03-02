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        İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:50
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        İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetimindeki 16 KJ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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