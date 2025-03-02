İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetimindeki 16 KJ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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