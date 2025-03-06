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        Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:12 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:15
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        Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında Demirtaş Viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre 16 ATR 470 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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