Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da baba ve kızı evde ölü bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baba ve kızı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 02:12 Güncelleme: 16.12.2025 - 02:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da baba ve kızı evde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baba ve kızı evde ölü bulundu.

        Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

        Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Baba ve kızının kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!

        Benzer Haberler

        Dur ihtarına uymadı, 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı
        Dur ihtarına uymadı, 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı
        Bursa'da seyir halinde yanan otomobil alev topuna döndü
        Bursa'da seyir halinde yanan otomobil alev topuna döndü
        Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza
        Öğrenciye şiddet uygulayan okul müdürü cumhuriyet savcısına ifade verdi
        Öğrenciye şiddet uygulayan okul müdürü cumhuriyet savcısına ifade verdi
        Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı