        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 01:42 Güncelleme: 16.12.2025 - 01:42
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

        Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 16 BDV 355 plakalı cipi durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücünün drift attığı, ters yönde seyrettiği, tehlikeli şerit değişiklikleri yaptığı ve bir polis aracına çarptığı iddia edildi.

        Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından polis, cipin önünü keserek aracı durdurdu.

        Araç sürücüsünün 15 yaşındaki Y.A. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak, ters yönde seyretmek, tehlikeli şerit değiştirmek ve polis aracına çarpmak suçlarından toplam 150 bin liraya yakın idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Y.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, cip çekici yardımıyla otoparka çekildi.

