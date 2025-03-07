Ehliyetsiz sürücünün karşı şeride geçip, 2 otomobille çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçerek iki otomobille çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü H.D. (16) yönetimindeki 16 ADT 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dkkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil, Alperen M. (24) yönetimindeki 16 ALP 34 plakalı otomobil ve Yusuf G. (26) yönetimindeki 16 SMU 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden H.D. ve Alperen M. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.