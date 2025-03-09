Trafik denetiminden kaçmaya çalışan 3.50 promil alkollü sürücü: 'Amerikan polisi misiniz?'

BURSA'datrafik denetiminden kaçmaya çalışan 3.50 promil alkollü sürücü Ömer.K.(45), polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, kameraya yansırken, gözaltına alınmamak için polise direnen sürücü, "Amerikan polisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 BCC 152 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Ömer K., ihtara uymayarak otomobili ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobilin önü polis ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Araçtan çıkarılan Ömer K. gözaltına alınmamak için direnirken polis ekiplerine, "Amerikan polisi misiniz" diyerek tepki gösterdi.

3.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ömer K., polis ekipleri tarafından yapılan alkolmetre testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ömer K.'ya, 2'inci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Ömer.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile kaldırıldı.