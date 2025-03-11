Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü'nde konakladı

GÖÇ yolundaki flamingolar, Bursa'nın İznik Gölü'nde konaklarken görüntülendi.

Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesi Sahili'nde konakladı. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolundaki duraklarından olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından önem taşıyor. Pembe ve beyaz renkleriyle göl kenarında güzel manzara oluşturan flamingolar, doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar tarafından görüntülendi.