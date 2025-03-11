Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü'nde konakladı
GÖÇ yolundaki flamingolar, Bursa'nın İznik Gölü'nde konaklarken görüntülendi.
GÖÇ yolundaki flamingolar, Bursa'nın İznik Gölü'nde konaklarken görüntülendi.
Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesi Sahili'nde konakladı. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolundaki duraklarından olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından önem taşıyor. Pembe ve beyaz renkleriyle göl kenarında güzel manzara oluşturan flamingolar, doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.