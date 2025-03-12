Bursa'da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını (2)

Bursa’nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. 5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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