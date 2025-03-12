Bursa'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü Mustafa Çelik (82), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Yenişehir Karayolu Yolören Kavşağı’nda meydana geldi. Yakup. O. (41) idaresindeki 54 ALN 127 plakalı otomobil, Mustafa Çelik yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mustafa Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yakup Oruç ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.