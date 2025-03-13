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        Arkadaşlarıyla birlikte otururken çıkan tartışmada tabancayla vuruldu

        BURSA'da B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:30
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        Arkadaşlarıyla birlikte otururken çıkan tartışmada tabancayla vuruldu
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        BURSA'da B.Ö., 3 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi. B.Ö. ile 3 arkadaşı ağaçlıklı alanda oturdukları sırada henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında B.Ö., kimin tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabanca ile bacağından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan B.Ö. ise güçlükle evlerin bulunduğu alana giderek yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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