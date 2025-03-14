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        Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada

        BURSA'da, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:30
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        Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada
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        BURSA’da, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araca çarptı. Kameraya yansıyan kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.

        Kaza, 12 Mart'ta sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu’nda meydana geldi. İzmir yönüne gden, sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği 06 BAB 685 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam edip, kaçtı. O anlar başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

        Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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