Bursa'da gül serasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, gül serasının paketleme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, gül serasının paketleme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Gemiç Mahallesi’ndeki bir gül serasının paketleme bölümünde çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar serayı tahliye ederken, yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınında bulunan bir fabrikaya ait itfaiye aracı ile müdahale edildi. İhbarla bölgeye Orhangazi ve Gemlik’ten itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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