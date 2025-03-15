Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu (3)

'LEYLEKKÖYÜNÜ BURSAMIZA KAZANDIRACAĞIZ'

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran Yaren Leylek, 14’üncü kez göçten gelip Eskikaraağaç'ta Adem Amca ile buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yaren Leylek ile Adem Yılmaz arasındaki sevginin herkese ilham olmasını dileyerek, 'Leylek Köyü'nü Bursa’ya kazandıracaklarının müjdesini verdi. Başkan Bozbey, açıklamasında, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 'Leylek Dostu Köy' projesini şenlik havasında en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Köyümüzün daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için tanıtım ve yatırım yapacağız. Eskikaraağaç'ta misafirlerimiz için de çeşitli tesis ve alanlar planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla 'Leylek Köyü'nü hak ettiği şekliyle Bursa'mıza kazandıracağız" diye konuştu.