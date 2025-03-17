Osmanlı Dönemi tasavvuf aliminin türbesi, 5 katlı binanın altında

BURSA’da Osmanlı Dönemi'nin tasavvuf alimlerinden ‘Takkeci Sinan Dede’nin kabri, 5 katlı bir binanın altında bulunuyor. Bina sahibinin 1960 yılında kazı sırasında kemikleri bulmasıyla, türbe haline getirip korumaya aldığı mezar, görenleri şaşırtıyor.

Osmanlı Dönemi'nde, kendisine ait 30 gayrimenkulü vakfedip Tophane'de mektep yaptırarak, burada yıllarca talebe yetiştiren tasavvuf alimlerinden Takkeci Sinan Dede, 1800’lü yıllarda hayatını kaybetti. Mezarının da bulunduğu kendi adıyla kurduğu medrese ise 1936 yılında, Vakıflar Kanunu'nun çıkmasının ardından kamulaştırılarak satıldı. Yol genişletme çalışmaları sırasında Takkeci Sinan Dede Medresesi yıkılırken, alana 1960 yılında 5 katlı apartman inşası başlatıldı. İnşaatın temel kazısı sırasında bulunan kemiklerin ise tasavvuf alimine ait olduğu belirlendi.

‘İL MÜFTÜLÜĞÜ KEMİKLERİN SİNAN DEDE’YE AİT OLDUĞUNU BELİRLEDİ’

Takkeci Sinan Dede’ye ait olan mezarı, 1960 yılında binayı yaparken kayınpederi Ferit Doyurur’un bulduğunu ve binanın altını türbe haline getirdiğini belirten Ayhan Akarsu, “Bu bina kayınpederim Ferit Doyurur’a ait. 1960 yılından önce inşaatı başlıyor. Yapılmadan önce kullanılma izni alındı. Her şey hazırlandı, ruhsat alındı. Kazı yapılırken, kemikler bulundu. Bunun üzerine inşaat durduruluyor, İl Müftülüğü’ne gidiyorlar. Burada durumu bildiriyorlar. Müftülükten, 1 hafta sonra kemiklerin, ‘Sinan Dede’ diye bir zata ait olduğunu, ‘Takkeci Sinan Dede’ olarak bilindiğini, bu mahallede 3 tane dergahı olan bir kişiye ait olduğunu söylüyorlar. Kayınpederim de kemikleri talan etmemek için, belediyeye gidiyor. Belediye encümeninden izin alıyor, buraya mezarlık ücreti yatırıyor ve mezarlık haline getiriyor. Daha sonra binayı da bu şekilde kuruyor. Bina 1960 yılında yapılıyor” diye konuştu.

‘GÖRENLER ŞAŞIRIYOR, GELİP DUA EDİYORLAR’

Binanın altındaki özel cam bölmede koruma altına alınan türbeyi görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Akarsu, “Kayınpederimin amacı binayı yaparken, temel kazılırken çıkan kemikleri talan etmemek. Kendisi inancı olan bir insan. Evini yaptığında türbesini de bu şekilde yaptı. Görenler şaşırıyor. Geliyor dua ediyorlar” ifadelerini kullandı.