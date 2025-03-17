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        Yangın yerinde güvenlik önlemi alan polise saldırı: 2 gözaltı

        BURSA'da, ahşap dekorasyon ürünleri ve ahşap ev satan iş yerinde çıkan yangın; itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, güvenlik önlemi alan polise saldıran iş yeri sahipleri gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:15
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        Yangın yerinde güvenlik önlemi alan polise saldırı: 2 gözaltı
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        BURSA’da, ahşap dekorasyon ürünleri ve ahşap ev satan iş yerinde çıkan yangın; itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, güvenlik önlemi alan polise saldıran iş yeri sahipleri gözaltına alındı.

        Yangın saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi Köy Yolu Caddesi’ndeki ahşap ev, kamelya ve çardak satışı yapan iş yerinde çıktı. Satışa sunulan ahşap evlerden birinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri sahipleri, çevre güvenliği alan polis ekipleriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve 2 kişinin polise saldırması üzerine, olay yerine takviye çevik kuvvet ile Yunus Timleri sevk edildi. Tedbir amaçlı bir ambulans da bölgede hazır bekletildi.

        Polis, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına alırken, yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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