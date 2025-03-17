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        Bursa'da iftar vakti iki sürücü ve yakınları arasında yol verme kavgası kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iftara vakti iki sürücü arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:55
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        Bursa'da iftar vakti iki sürücü ve yakınları arasında yol verme kavgası kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iftara vakti iki sürücü arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgası çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, araçlarda bulunan kişilerin de müdahalesiyle kavgaya dönüştü. Sürücüler ve araçlarda bulunan yakınları birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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