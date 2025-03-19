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        Bursa'da KYK kız yurdunda yangın endişesi

        BURSA'da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın endişe yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 02:31 Güncelleme: 19.03.2025 - 02:35
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        Bursa'da KYK kız yurdunda yangın endişesi
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        BURSA’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın endişe yarattı. Öğrenciler tedbir amacıyla bahçeye çıkarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 00.30 sıralarında Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler tedbir amaçlı yurttan tahliye edilirken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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