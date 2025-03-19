Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tartıştığı husumetlisini tüfekle göğsünden vurarak öldürdü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı husumetlisi Onur E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 03:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 03:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı husumetlisini tüfekle göğsünden vurarak öldürdü
        ABONE OL

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı husumetlisi Onur E. (41) tarafından tüfekle göğsünden vurulan Ceyhun Avcı (31), hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun Avcı, elinde tornavida ile kahvehaneye girip aralarında husumet bulunan Onur E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E., tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı.

        Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Onur E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor
        Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        İstanbul'da kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Benzer Haberler

        Bursa'da KYK kız yurdunda yangın endişesi
        Bursa'da KYK kız yurdunda yangın endişesi
        Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa deniz otobüslerinin yarınki 10 seferi iptal edildi
        Bursa deniz otobüslerinin yarınki 10 seferi iptal edildi