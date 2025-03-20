Cipin çarptığı minibüs kaldırıma çıktı; yaya son anda kurtuldu

BURSA'da, kaldırımdaki yayanın, cip ile çarpışan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Yunusemre Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokağa dönüş yapmak isteyen cip ile aynı yöne giden minibüs çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu minibüs kaldırıma çıkıp, park halindeki bir cipe çarparak durdu. O sırada kaldırımda bekleyen bir yaya ise minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.