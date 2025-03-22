İlkokulda öğrencilerin kavgasına veli de karıştı; 1 yaralı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi H.Ç. (6,5), kavga ettiği arkadaşının annesi E.T. tarafından okulda darbedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, annesi Medine Ç., "Çocuğum şu anda travma içinde, okula gitmek istemiyor. 'Korkuyorum' diyor. Bunun hesabını kim verecek" dedi. Veliler, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Yenişehir ilçesi Tahirağa İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 1'inci sınıf öğrencisi H.Ç., aynı sınıftan bir öğrenciyle kavga etti. Çocuğunun kavgaya karıştığını öğrenen E.T. adlı veli, kısa sürede okula gelip, H.Ç.'yi bulup darbetti. Yaralanan öğrenci, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğunun bir veli tarafından darbedildiğini öğrenen Medine Ç., hastaneye gitti ve tedavisinin ardından H.Ç. ile birlikte eve döndü. Çocuğunu darbeden veliden şikayetçi olduğunu belirten Medine Ç., "Benim çocuğum şu anda travma içinde, okula gitmek istemiyor. 'Ben korkuyorum' diyor. Bunun hesabını kim verecek? Ben bütün anneler adına konuşuyorum. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

H.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. ise "Bir yetişkinin ufak bir çocuğa bunu uygulaması normal bir şey değil, yaşananlar karşısında şok oldum. Şikayetçiyiz, olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

E.T.'nin ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öğrenci velilerinin birbirlerinden şikayetçi olduğu kavgaya ilişkin soruşturmaya başlandı.