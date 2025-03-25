Bakan Tekin: Hiç kimse 'sendikal hürriyetimi kullanıyorum, bugün okula gelmeyeceğim' diyemez (2)

YENİDENYAPILAN LİSE İLE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği ziyaretinin ardından, yeniden yapılan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Burada atölyeleri gezen Bakan Tekin, daha sonra partisinin Bursa İl Başkanlığı’na geçti. Burada açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gündelik alışkanlıkların değiştiğini belirterek, “Örnek olarak bizim gençlik yıllarımızda hepimizin evi sobayla ısınıyordu. Evimizde televizyon yoktu. Olanlar da siyah beyaz televizyonlardı. Özel kanallar yoktu. Yaklaşık 30-40 yıl öncesinden bahsediyorum. Cep telefonu zaten yoktu. Bu bahsettiğimiz şeyler bizim gündelik hayatımızda ve toplumsal hayatımızda çok köklü, radikal değişikliklere sebebiyet verdi. Şimdi o alanlarda bu değişiklikler olurken, eğitim öğretimle ilgili konularda bu dönüşüm sürecine ayak uyduramamak, ‘Hala ben evime televizyon koymayacağım’, ‘Siyah beyaz televizyonla idare edeceğim’, ‘Özel kanalları seyretmeyeceğim’ veya ‘Kalorifer evime kurmam, doğalgaz getirmem’ denilebilir mi? İşte bizim şu anda eğitimde yapmak istediğimiz şeyler bunlar. Biz diyoruz ki ‘Dünya değişti. Bilgiye erişim değişti’. Bundan 30 sene önce bilgiye erişmek için çocuklarımızın harcadığı emek, para, kaynak ile şimdiki dönemi karşılaştıramayız. Ben lise öğrencisiyken bir hafta sonu uğraşsam edineceğim bilgiyi, şimdi bizim çocuklarımız 2 dakikada ulaşıyorlar” dedi.

‘MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE SEKTÖRLE BİRLİKTE MÜFREDAT YAPTIK’ Eski sistemi devam ettirerek değişen dünya düzeninin yakalanamayacağını söyleyen Bakan Tekin, “‘Biz hala 1980’li 1990’lı yıllardaki eğitim öğretim mantığını devam ettireceğiz, ben ondan geri adım atmıyorum kardeşim’ desek doğru mu olur? Nasıl dünyayı yakalamış olacağız. Ben gerek müsteşarken gerek bakanlığa başladıktan sonra diyorum ki, ‘Nasıl dünyada birçok değişiklik oluyor da bizim hayatımızı radikal değişimlere tabi tutuyorsa Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim öğretim politikalarında bu radikal değişiklikleri yapmak zorunda. Ne yapacağız bu konuda? Mesela ben müsteşarken proje okul diye bir kavram ürettim. Dedim ki, ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nda hangi birikim var ki mesela otomotiv kitaplarının programını yazsın’ Niye benim öğretmenim bunu yazıyor. Bunu yazacaksak biz, sektör var otomotiv sektörü. Üreticiler var, bu konuyla ilgili Ar-Ge işleri yapanlar var. Onları çağıralım onlarla birlikte müfredatı yapalım. Şimdi ben, ‘Olmaz. Burası devlet. Devletin işine özel sektör karıştırmıyorum, sivil toplum örgütlerini hiç karıştırmıyorum. Demode de olsa 1930’ların 1940’ların mantığıyla da hareket etsem böyle gideceğim kardeşim’ deseydim mesleki ve teknik eğitimde bir adım yol alamazdık. Dedim ki, ‘Bir dakika, biz mesleki ve teknik eğitimde sektörü çağıralım sektörle ilgili müfredatı, o programın müfredatını onlarla yapalım’. Hatta yetmedi çok daha radikal bir şey yaptık. Dedik ki, ‘Bu toplumsal hayatta yaşanan değişiklikleri eğitim öğretim alanına yansıtmazsak eğer burada mesafe kat edemeyiz. Bu radikal dönüşümleri mutlaka yapmak durumundayız. Ben kendi adıma bunları hayata geçirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘KORKTUM, ÇOK ŞEY YAPMAYALIM DESEYDİM BU DÖNÜŞÜMLERİ YAPAMAZDIK’ Parti olarak muhafazakar yapıda olduklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bütün bunları yaparken bizim bir sabitemiz olması lazım. Biz muhafazakar bir iktidarız. Toplumsal yapımız muhafazakar değerlerine bağlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir yapıyız. Bizim bakanlığımızın adı da eğitim bakanlığı. Yani bütün bu işleri yaparken aynı zamanda toplumsal değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek konusunda da biz hassas davranmalıyız. Biz bügün bu adımlarımızı atarken bu iki parametreden hareket ettik. 1’incisi, dünyayı yakalayacağız, eğitim öğretim mantığı itibariyle, dünyada ne tür radikal dönüşümler yapıldıysa biz onları yapacağız. 2’incisi de milli ve manevi değerlerimize bağlı bir toplum bir birey yetiştireceğiz ve burada bir toplum inşa etmiş olacağız. Biz bu radikal dönüşümleri kararlılıkla yapıyoruz. Sahada da görüyorsunuz. Çok fazla eleştiri aldım. Özellikle 1,5 yıllık bu ilk dönemlerde. Çünkü çok şey değiştirdik. Ben değişikliklerden korktum, tırstım, bu kadar çok şey yapmayalım deseydim bu dönüşümlerin hiçbirini yapamazdık. Yapamadığımız zaman da ülke kaybedecek, eğitim sistemimiz kaybedecek, rekabetçi olmayacağız” diye konuştu.

‘RADİKAL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAZSANIZ, ÇOK HIZLI DEĞİŞEN DÜNYADA İLKEL KALIRSINIZ’ Eğitim sisteminde ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni biz hayata geçirdiklerini söyleyen bakan Tekin, “Aralık ayında TIMMS skorlarında OECD 1’incisi olduk. Bizim içerdekiler eleştiriyorlar, OECD’nin PİSA ve TİMMS direktörü bizim programlarımızı övüyor ve dünyada bazı ülkeler bize Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni satmamız yönünde talepte bulunuyorlar. Anlatmaya çalıştığım şey bu radikal dönüşümü yapmazsanız, çok hızlı değişen dünya koşullarında ilkel bir pozisyonda kalırsınız. Sizi kimsenin ciddiye almadığı, dünyadaki gelişmelere adapte olamadığınız bir eğitim öğretim sistemi kurarsınız hem çocuklarınız dünyanın rekabetçi koşullarında rekabet edemezler, hem de bu anlamda bir sabitesi olmayan bir nesil yetiştirmiş olursunuz. Biz şu anda bu radikal adımları atıyoruz. Benim arzum bu ülkenin çocuklarının dünyada her ortamda her ülkenin çocuğuyla rekabet edebileceği bir eğitim öğretim sisteminden geçmiş olması. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de süreçleri yürütmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (DHA