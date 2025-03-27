Uludağ'da otel yangını; 1 ölü

BURSA Uludağ’da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde yangın çıktı. İtfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında içeride bulunan 13 kişiden 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Uludağ’da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma sürüyor.