Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (3)

        'OTELİMİZ17 MART'TA JANDARMAYA BİLGİ VERİLEREK KAPATILDI'Bursa Uludağ 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (3)
        ABONE OL

        ‘OTELİMİZ17 MART’TA JANDARMAYA BİLGİ VERİLEREK KAPATILDI’

        Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde yangın çıkan otel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada otelin 17 Mart’ta kapatıldığı belirtilerek, “Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta jandarmaya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Türkiye toz taşınımı etkili altında
        Türkiye toz taşınımı etkili altında
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!

        Benzer Haberler

        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (2)
        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (2)
        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü
        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü
        GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çık...
        GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çık...
        GÜNCELLEME - Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan...
        GÜNCELLEME - Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan...
        Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Uludağ'da otel yangını (1)
        Uludağ'da otel yangını (1)