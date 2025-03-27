Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (3)

‘OTELİMİZ17 MART’TA JANDARMAYA BİLGİ VERİLEREK KAPATILDI’

Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde yangın çıkan otel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada otelin 17 Mart’ta kapatıldığı belirtilerek, “Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta jandarmaya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.