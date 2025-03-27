Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (15)

YANANOTELDE 38 AYRI EKSİKLİK TESPİT EDİLMİŞ

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Kemal Usta'nın öldüğü, annesi Fikriye Usta'nın da ağır yaralandığı yangına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yangın öncesi otelde yaptığı denetimde 38 maddenin eksik olduğu belirlendi. Bunların 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' adı altında 3 ana başlıkta toplandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tespit edilen eksiklikleri içeren raporun otel yöneticileriyle ilgili birimlere iletildiğini açıkladı.

Öte yandan Yahya Kemal Usta ve Berkin Usta'nın cenaze namazlarının yarın öğle vakti, daha önce açıklanan Zümrütevler Camisi yerine Ulu Cami'de kılınacağı belirtildi.