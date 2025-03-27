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        İnşaatta çöken iskeleden düşen işçinin bacağı kırıldı

        BURSA'da bir binanın dış yalıtımı için kurulan iskele çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:55
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        İnşaatta çöken iskeleden düşen işçinin bacağı kırıldı
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        BURSA'da bir binanın dış yalıtımı için kurulan iskele çöktü. İskelenin üzerindeki işçi Nizam H. (42), 5 metreden düşerek yaralandı. İşçinin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi.

        Olay, saat 16.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde meydana geldi. Toplu konut inşaatında 22 katlı binanın dış yalıtımını yapmak üzere kurulan iskele, 1’inci kattayken, iddiaya göre, bir tarafa fazla yük binmesi sonucu çöktü. O sırada iskelenin üzerinde bulunan Nizam H., yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşüp, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan işçinin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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