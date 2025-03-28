Mudanya'da elektrik direğinden çıkan yangında çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mudanya’ya bağlı kırsal Eğerce Mahallesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda meydan geldi. İddiaya göre, elektrik direğinden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.

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