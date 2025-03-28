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        Destici: Adamlar açıkça 'Biz, bağımsızlık, ayrı devlet istiyoruz' diyor

        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Nevruz Bayramı kutlamalarına çekip, "Alanda on binlerce kişi vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:14
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        Destici: Adamlar açıkça 'Biz, bağımsızlık, ayrı devlet istiyoruz' diyor
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        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Nevruz Bayramı kutlamalarına çekip, "Alanda on binlerce kişi vardı. Ellerinde sözde Kürdistan bayrakları, PKK paçavraları, terörist başının posterleri vardı. Dillerinde PKK türküleri, şarkıları vardı. En büyük dövizde, 'azadiye' yazıyordu. Kurtuluş, bağımsızlık demek. Adamlar açıkça 'Biz, bağımsızlık, ayrı devlet istiyoruz.' diyor. Biz bunu niye görmezden, duymazdan geliyoruz? Sanki bunlar yokmuş gibi davranıyoruz" dedi.

        'Geçerli bir hukuk sistemimiz var. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yönleri olabilir ama bütün vatandaşlar, başta da toplum önünde olanlar, beğenmeseler de hukukun vereceği kararlara saygılı olmak zorundadır. Hukukçuların verdiği kararlardan dolayı onlara hakaret etmek, onları aşağılamak, onları yok saymak, doğru değildir" dedi.

        Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından bir toplantı salonunda düzenlenen iftar programında şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ettiğini belirten Destici, "Karşımızdakiler, iradesi olan, kararlarını kendisi alan ve uygulayan bir yapı değil. Bunlar, siyonistlerin, emperyalistlerin, soykırımcıların uşakları. Binlerce askerimiz, polisimiz, evlatlarımız şehit oldu. Şimdi bir çağrı yapıldı. Büyük Birlik Partisi olarak, ilk günden itibaren şunu söyledik, aynı yerde de mıh gibi durmaya devam ediyoruz, terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Diyorlar ki '40 yıldır mücadele ediyoruz ama bitmiyor. Onun için müzakere etmek zorundayız.' Diyorum ki terörün tüm unsurlarına karşı, bu 40 yıl içinde aralıksız mücadele verilseydi terör olmazdı. Olsa da çoktan biterdi. Bakın 2015'ten bugüne nasıl bitti, nasıl kökü kazındı? Demek ki kazınıyor. Yılanın başını küçükken ezseydik iş buralara gelmezdi. Daha önce birkaç kere bu müzakere ya da çözüm süreçleri denendi ama bunların hiçbirinden devletin, ülkenin, milletine lehine bir sonuç çıkmadı. Uymadılar." dedi. 'SANKİ BUNLAR YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORUZ'

        Diyarbakır ve İstanbul'daki Nevruz Bayramı kutlamalarına dikkat çeken Destici, "Alanda on binlerce kişi vardı. Ellerinde sözde Kürdistan bayrakları, PKK paçavraları, terörist başının posterleri vardı. Dillerinde PKK türküleri, şarkıları vardı. En büyük dövizde, 'azadiye' yazıyordu. Kurtuluş, bağımsızlık demek. Adamlar açıkça 'Biz, bağımsızlık, ayrı devlet istiyoruz.' diyor. Biz bunu niye görmezden, duymazdan geliyoruz? Sanki bunlar yokmuş gibi davranıyoruz." diye konuştu.

        'HANGİ ÜLKENİN MARŞINI OKUYOSAN DEFOLUP, ORAYA GİDECEKSİN'

        Farklı bayrakları taşıyıp, farklı marşları okuyanlara dikkat çeken Destici, "Irak'taki pozisyonları gibi Suriye'nin kuzeyinde de bir bölgesel yönetim pozisyonu elde etmeye çalışıyorlar. Sonra da aynı talebi Türkiye'ye taşıyacaklar. Öyle yağma yok. Eline Türk bayrağı almayan, İstiklal Marşı'nı okuyamayan, bu vatanın evladı olamaz. Eline hangi bayrağı alıyorsan, hangi ülkenin ya da bölgenin, bölgesel milletinin ya da örgütün marşını okuyorsan ve defolup oraya gideceksin. Senin ülkede yerin yok. Onlar hayal görüyorlar. Onlara tavsiyem şudur, aklınızı başınıza alın. Yoksa aklınızı da canınızı da alırız." Dedi.

        'GEÇERLİ BİR HUKUK SİSTEMİMİZ VAR'

        Son günlerde Türkiye'de yaşanan eylemlere değinen Destici, "Biz ilkesel olarak, her şeyin hukuk, demokrasisi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesini isteriz. Geçerli bir hukuk sistemimiz var. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yönleri olabilir ama bütün vatandaşlar, başta da toplum önünde olanlar, beğenmeseler de hukukun vereceği kararlara saygılı olmak zorundadır. Hukukçuların verdiği kararlardan dolayı onlara hakaret etmek, onları aşağılamak, onları yok saymak, doğru değildir." Diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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