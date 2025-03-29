Bursa'daki protesto gösterilerinde 19 kişi tutuklandı

BURSA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınan 52 kişiden 19'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayıp, 25 Mart'a kadar süren protestolarda Bursa'da 52 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 19’u tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 52 şüphelinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 26 şüpheli tutuklama talebi, 26 şüpheli ise Adli Kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 19 şüpheli hakkında tutuklama, 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."