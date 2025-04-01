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        Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:52 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:55
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        Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Habil B. (20) yönetimindeki 16 AEE 24 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düşerek devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yolcu koltuğunda oturan Mine K. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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