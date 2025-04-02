Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü, 5 yaralı (2)

KAZANINKAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da, izne gelen askeri usta birliğine yolcu etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götüren yakınlarının bulunduğu minibüsün takla attığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Muharrem Baysal yönetimindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün kontrolsüz bir şekilde giderek yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp, devrildiği görüldü. Ardından ise iki aracın geldi kameraya yansıdı. 2 yaşındaki Tuğsem Akçay’ın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Barış YILMAZ/ BURSA,