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        Bursa'da hasta taşıyan ambulans karşı şeride geçerek otomobile çarptı:4 yaralı

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde hasta taşıyan ambulansın, karşı şeride geçerek otomobile çarptıktan sonra devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:45
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        Bursa'da hasta taşıyan ambulans karşı şeride geçerek otomobile çarptı:4 yaralı
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        BURSA’nın Mudanya ilçesinde hasta taşıyan ambulansın, karşı şeride geçerek otomobile çarptıktan sonra devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya Devlet Hastanesine hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen ambulans, 16 ACE 622 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada ambulanstaki 3 görevli ile hasta yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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