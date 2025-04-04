Drift atıp trafiği tehlikeye soktuklar

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde toplanan sürücüler, otomobilleriyle drift atıp, trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler o anları arkadaşlarına cep telefonu kamerasıyla kaydettirip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, drift atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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