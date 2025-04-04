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        Drift atıp trafiği tehlikeye soktuklar

        BURSA'da,sanayi sitesinde bir araya gelen sürücüler, otomobilleriyle drift atarak, trafiği tehlikeye soktukları anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:00
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        Drift atıp trafiği tehlikeye soktuklar
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        BURSA'da,sanayi sitesinde bir araya gelen sürücüler, otomobilleriyle drift atarak, trafiği tehlikeye soktukları anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

        Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde toplanan sürücüler, otomobilleriyle drift atıp, trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler o anları arkadaşlarına cep telefonu kamerasıyla kaydettirip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, drift atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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