Bursa'da 5 katlı binada yangın

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler büyürken, bir çocuk yangından korunmak için asansöre sığındı. Vatandaşların asansörden çıkardığı çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, ekipler alevleri 1 saatlik çalışma ile söndürdü.

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