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        Bursa'da 5 katlı binada yangın

        BURSA'da 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürülürken, alevlerden kaçmak için asansöre sığınan çocuk kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:48
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        Bursa'da 5 katlı binada yangın
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        BURSA'da 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürülürken, alevlerden kaçmak için asansöre sığınan çocuk kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler büyürken, bir çocuk yangından korunmak için asansöre sığındı. Vatandaşların asansörden çıkardığı çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, ekipler alevleri 1 saatlik çalışma ile söndürdü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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