İnegölspor'dan olağanüstü kongre kararı

İNEGÖLSPOR’da olağanüstü kongre kararı alan Başkan Abdurrahman Maksutlar, “3 yıllık bir plan çerçevesinde gelmiştik. Fakat bize bu 3 yıllık plan çerçevesinde yapmamız gerekenleri, taahhütleri yerine gelmediği için dün akşam yönetim kurulu ve yaptığımız görüşmeler sonrasında olağanüstü kongre kararı aldık” dedi.

İnegölspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Maksutlar, düzenlediği basın toplantısında olağanüstü kongre kararı aldı. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Başkan Maksutlar, “2024 Temmuz ayında yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve geldik. Tabi bu süreçte 4 kongre erteledik. Bizim artık İnegölspor’a sahip çıkmamız gerektiği düşüncesiyle Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmeler, diğer kurumlar başkanları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde göreve geldik. Bizim istediğimiz, planladığımız şekli her mecrada anlattık. 3 yıllık bir plan çerçevesinde gelmiştik. Fakat bize bu 3 yıllık plan çerçevesinde yapmamız gerekenleri, taahhütleri yerine gelmediği için dün akşam yönetim kurulu ve yaptığımız görüşmeler sonrasında olağanüstü kongre kararı aldık” ifadelerini kullandı.