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        Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:06
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        Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesinde meydana geldi. Serkan Ö. idaresindeki 34 GUN 989 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet T. ve Hasan A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye görevlileri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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