İş yeri kurşunlayan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında, ifadesi pedagog eşliğinde alınacak
BURSA'da, inşaat malzemesi satılan iş yerini tabancayla kurşunlayıp kaçan şüpheli A.
BURSA'da, inşaat malzemesi satılan iş yerini tabancayla kurşunlayıp kaçan şüpheli A.A. (15), yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ifadesi pedagog eşliğinde alınacak.
Olay, 4 Nisan'da saat 02.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'ta meydana geldi. İş yeri yakınında bulunan arazideki ağaçların arasına saklanan A.A., bir süre sonra inşaat malzemesi satılan iş yerine yaklaşıp tabancayla 10 el ateş etti. Olay, sabah iş yeri sahibinin mermi izlerini görüp polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağaçların arasına saklanan A.A.'nın, bir süre sonra çıkıp, iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtığı görüldü.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de izledikten sonra kimliğini belirledikleri A.A.'yı evinde gözaltına aldı. A.A.’nın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınacak.
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