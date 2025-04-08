Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İş yeri kurşunlayan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında, ifadesi pedagog eşliğinde alınacak

        BURSA'da, inşaat malzemesi satılan iş yerini tabancayla kurşunlayıp kaçan şüpheli A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yeri kurşunlayan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında, ifadesi pedagog eşliğinde alınacak
        ABONE OL

        BURSA'da, inşaat malzemesi satılan iş yerini tabancayla kurşunlayıp kaçan şüpheli A.A. (15), yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ifadesi pedagog eşliğinde alınacak.

        Olay, 4 Nisan'da saat 02.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'ta meydana geldi. İş yeri yakınında bulunan arazideki ağaçların arasına saklanan A.A., bir süre sonra inşaat malzemesi satılan iş yerine yaklaşıp tabancayla 10 el ateş etti. Olay, sabah iş yeri sahibinin mermi izlerini görüp polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

        Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağaçların arasına saklanan A.A.'nın, bir süre sonra çıkıp, iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtığı görüldü.

        İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de izledikten sonra kimliğini belirledikleri A.A.'yı evinde gözaltına aldı. A.A.’nın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"

        Benzer Haberler

        Paramotorla İznik Gölü üzerinde ay-yıldızlı şölen
        Paramotorla İznik Gölü üzerinde ay-yıldızlı şölen
        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü
        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü
        Bursa'da "12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı
        Bursa'da "12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil durağa çarptı
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil durağa çarptı
        2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
        2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
        Hafif ticari araçla çarpışan kamyon dere yatağına düştü: 2 yaralı
        Hafif ticari araçla çarpışan kamyon dere yatağına düştü: 2 yaralı