İş yeri kurşunlayan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında, ifadesi pedagog eşliğinde alınacak

Olay, 4 Nisan'da saat 02.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'ta meydana geldi. İş yeri yakınında bulunan arazideki ağaçların arasına saklanan A.A., bir süre sonra inşaat malzemesi satılan iş yerine yaklaşıp tabancayla 10 el ateş etti. Olay, sabah iş yeri sahibinin mermi izlerini görüp polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

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