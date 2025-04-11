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        Bursa'da kar yağışı

        BURSA'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Uludağ eteklerindeki mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:20
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        Bursa'da kar yağışı
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        BURSA’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Uludağ eteklerindeki mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kentin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için sokağa çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Hava sıcaklığı kent genelinde en düşük 2 derece olarak ölçülürken, Uludağ Kayak Merkezi’nde de eksi 8 derece olarak görüldü. Öte yandan, Uludağ’da kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.

        'NİSANDA KAR HATIRLAMIYORUM'

        Nisan ayında yağan karı görünce şaşırdığını belirten Ertan Uğurlu, "50 senedir Bursa'da yaşıyorum. Kar yağması güzel ama hava sıcaklıkları çok değişkenlik gösteriyor. Bir 2 derece oluyor, bir 30 derece oluyor. Bu hayra alamet değil. Daha önce nisan ayında kar hatırlamıyorum" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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