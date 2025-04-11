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        Bursa'da kar yağışı (2)

        DAĞİLÇELERİ BEYAZA BÜRÜNDÜBursa'da yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışı, dağ ilçelerini de beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:45
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        Bursa'da kar yağışı (2)
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        DAĞİLÇELERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Bursa’da yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışı, dağ ilçelerini de beyaza bürüdü. Orhaneli ilçesinin Göktepe, Başköy, Koçu, Süleymanbey, Letafet mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili olurken, kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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