Bursa'da kar yağışı (2)

Bursa’da yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışı, dağ ilçelerini de beyaza bürüdü. Orhaneli ilçesinin Göktepe, Başköy, Koçu, Süleymanbey, Letafet mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili olurken, kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

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